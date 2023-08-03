Привалова рассказала о совместных тренировочных сборах легкоатлетов России и Белоруссии

В настоящее время белорусские спортсмены принимают участие в открытом чемпионате России по легкой атлетики

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Федерации легкой атлетики России и Белоруссии планируют проведение совместных тренировочных сборов сильнейших спортсменов обеих стран. Об этом журналистам рассказала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

С 3 по 6 августа в Челябинске проходит открытый чемпионат России по легкой атлетике, на который заявились 40 белорусских спортсменов.

"Этот турнир очень важен не только для наших, но и белорусских легкоатлетов, - сказала Привалова. - Во многих легкоатлетических видах мы проигрываем нашим соседям, это может быть связано с отстранением, в котором ВФЛА находилась с 2015 года. Сейчас у нас налаживается взаимодействие с белорусскими коллегами. Причем оно будет не только на соревнованиях, планируется проведение совместных тренировочных сборов, общих тренерских конференций, будущей зимой намечены матчевые встречи с участием юниоров России и Белоруссии".

Российские и белорусские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах.