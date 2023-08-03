Губернатор Челябинской области назвал легкую атлетику базовым видом спорта в регионе

По словам Алексея Текслера, в регионе около 50 тыс. человек занимаются этим видом спорта

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Легкая атлетика является базовым видом спорта в Челябинской области, поскольку ею в регионе занимаются около 50 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал губернатор области Алексей Текслер.

"У нас получилось организовать один из самых лучших, а, может быть, и лучший чемпионат России по легкой атлетике в истории, - сказал Текслер. - Замечательная атмосфера, отличный стадион. Мне удалось пообщаться со спортсменами из других регионов, и они сказали, что этот чемпионат здорово организован и они довольны условиями, которые мы создали непосредственно на стадионе. В регионе очень сильные легкоатлетические традиции, и неслучайно этот стадион носит имя Елены Елесиной (олимпийской чемпионкой 2000 года в прыжках в высоту - прим. ТАСС)".

"Легкая атлетика - это не просто базовый вид спорта в регионе, порядка 50 тыс. человек в Челябинской области занимаются легкой атлетикой. У нас большое количество спортивных школ, школ олимпийского резерва, мы поддерживаем в необходимом состоянии легкоатлетическую инфраструктуру, с детьми работают очень хорошие тренеры. А когда мы проводим такие соревнования, как чемпионат России, это особенно здорово. Мы в 2020 году провели чемпионат страны, в прошлом году - легкоатлетический турнир Спартакиады, все это делается ради болельщиков, популяризации этого вида спорта", - добавил он.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа.