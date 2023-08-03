Василий Мизинов зажег огонь чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске

Первенство страны завершится 6 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов зажег огонь первенства России по легкой атлетике, который стартовал в четверг на челябинском стадионе имени Елены Елесиной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

3 августа в Челябинске после завершения первого соревновательного дня состоялось торжественное открытие соревнований. В церемонии приняли участие губернатор региона Алексей Текслер, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова и спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский. Главным событием церемонии открытия стало зажжение огня соревнований.

"Когда на стадионе горит огонь, спортсмен сразу начинает представлять, что он находится на очень серьезных соревнованиях, каком-то глобальном старте уровня Олимпийских игр, - сказал журналистам Борзаковский. - У спортсмена возникает дополнительная ответственность, мандраж. И все это дает ему возможность показать более высокий результат. Да и зрителям находиться на стадионе, где горит огонь, тоже вдвойне приятно".

Чемпионат России по легкой атлетике продлится в Челябинске до 6 августа.