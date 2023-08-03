Малком рассказал, что финансовая составляющая сыграла роль в его переходе в "Аль-Хиляль"

Нападающий выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года

ТАСС, 3 августа. Финансовая составляющая сыграла свою роль в решении бразильского нападающего Малкома, имеющего российское гражданство, перейти в саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" из петербургского "Зенита". Об этом Малком рассказал "Спорт-Экспрессу".

26 июля "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Малкома. Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербургский клуб получит за игрока €60 млн.

"Всегда манило новое - привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова", - сказал Малком.

"Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание", - добавил он.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.