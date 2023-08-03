Колобков назвал абсурдным требование Рады дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины счет провокационными действия фехтовальщицы из России на чемпионате мира в Милане

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Анну Смирнову выглядит абсурдным. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины в четверг принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

"Это является следствием того, что международная федерация сначала приняла верное решение, которое соответствует букве и духу правил, а потом совместно с МОК решила отойти от них. Иначе как абсурдом назвать я это не могу. Думаю, таких заявлений будет еще много и обсуждать это уже не имеет особого смысла, тем более что чемпионат мира закончился", - сказал Колобков.

27 июля Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована. По завершении поединка Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону, а затем развернулась и покинула спортивную площадку. Вскоре после этого МОК выступил с просьбой "деликатней относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами".

FIE в итоге отменила наказание Харлан, что позволило ей выступить в командных соревнованиях. Протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.