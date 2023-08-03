Хоккеисты "Сочи" обыграли сборную России среди игроков до 23 лет на предсезонном турнире

Встреча закончилась со счетом 2:1

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Сочи" со счетом 2:1 обыграл сборную России среди игроков до 23 лет в матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

В составе победителей шайбы забросили Борна Рендулич (12-я минута), Кирилл Рассказов (25). У сборной России отличился Дмитрий Бучельников (22).

Ранее в четверг владивостокский "Адмирал" со счетом 3:2 в овертайме переиграл петербургский СКА.

В турнире также принимает участие омский "Авангард". Турнир проходит с 3 по 8 августа. В следующем матче "Сочи" 4 августа сыграет с "Авангардом", сборная России 5 августа встретится с "Адмиралом".