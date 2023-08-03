Футболист Малком назвал "Зенит" лучшим клубом в своей карьере

26 июля "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Малкома

ТАСС, 3 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является лучшим клубом, за который выступал бразильский нападающий Малком. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

26 июля "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Малкома. Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербургский клуб получит €60 млн.

"Огромное спасибо за все эти годы, благодарен всем, с кем вместе выходил на поле, каждому члену тренерского штаба, сотруднику клуба, болельщику, - сказал Малком. - Все вы поддерживали, подбадривали меня и оставались рядом как в сложные моменты, так и в счастливые, никогда вас не забуду. Очень благодарен за все то тепло, которое дарил мне "Зенит". Россия и Санкт-Петербург - мой дом, и это не пустые слова: я же наполовину бразилец и наполовину русский. Уходя, говорю не "прощай", а "до встречи", так как "Зенит" навсегда останется в моем сердце, и даже на расстоянии стану болеть за него. Счастлив, что все это было со мной, всех очень сильно люблю".

Футболист не исключил возвращение в "Зенит" в будущем. "Всегда говорю: будущее известно только богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека. Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем, но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, "Зенит" - абсолютный топ, на первом месте, только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение", - отметил нападающий.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.