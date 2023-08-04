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Летние олимпийские виды спорта

Италия предоставила гражданство российской волейболистке Антроповой

Спортсменка выступает за сборную Италии с 2018 года

ТАСС, 4 августа. Совет министров Италии принял решение предоставить гражданство страны волейболистке российского происхождения Екатерине Антроповой. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Спортсменке предоставили гражданство благодаря "особым заслугам". Активировать данную процедуру предложил президент Национального комитета Италии Джованни Малаго.

Антроповой 20 лет, она родилась в Исландии. Спортсменка выступает за сборную Италии с 2018 года. В 2017 году Антропова входила в расширенный состав сборной России среди игроков до 16 лет. С 2021 года волейболистка защищает цвета "Савино дель Бене". 

Теги:
ИталияРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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