Игры стран СНГ стартуют в Минске

В соревнованиях примут участие 2 214 спортсменов из 22 стран

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Вторые Игры стран СНГ с участием спортсменов из 22 стран стартуют в Минске, в соревнованиях примут участие команды всех 9 стран Содружества, а также стран, не входящих в СНГ, в их числе Иран, Египет, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.

Для участия в Играх стран СНГ зарегистрировались 2 214 спортсменов из 22 стран. Российские атлеты на Играх выступят во всех 20 видах спорта, в общей сложности в сборную вошли 408 спортсменов. Торжественная церемония открытия Игр состоится 5 августа на "Минск-Арене", на следующий день пройдет заседание министров спорта стран СНГ.

В программу II Игр стран СНГ вошли баскетбол 3х3, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, карате, легкая атлетика, мини-футбол, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, самбо, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, тайский бокс, тяжелая атлетика, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Соревнования примут 11 городов Белоруссии. В Бресте пройдут соревнования по гандболу и плаванию, в Гродно - по тяжелой атлетике и хоккею на траве. Витебск и Орша примут спортсменов по тайскому боксу и боксу, Могилев - по стрельбе из лука и карате, Гомель - по дзюдо, Жлобин - по самбо. В Минской области будут соревноваться в пляжном волейболе, мини-футболе, вольной, греко-римской и женской борьбе. В Минске будет представлено семь видов спорта, одним из которых будет современное пятиборье. Главный пресс-центр Игр расположился на базе БГУФК.

Талисманом вторых Игр стран СНГ стала рысь по имени Рыся - проворный и быстрый зверь, обладающий интеллектом и острым умом.

К старту готовы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров призвал провести II Игры стран СНГ на самом высоком уровне, показав, что республика является открытой и миролюбивой страной. По его словам, в сложившихся условиях этот фестиваль спорта приобретает "особое значение для белорусских спортсменов и широкого круга друзей, которые подтвердили свое участие".

Накануне старта Игр заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко отметил, что страна готова к проведению масштабного спортивного мероприятия: "Обеспечена полная готовность к Играм стран СНГ. Гости и команды уже прибывают, мы принимаем их и обеспечиваем всем необходимым", - заявил он после заседания оперативно-координационного центра Игр стран СНГ.

Прибывающие в Белоруссию делегации посещают места, связанные с победой в Великой Отечественной войне. "Гостям страны будут предоставлены и другие экскурсионные маршруты. Таким образом, мы обеспечиваем весь необходимый тренировочный и подготовительный процесс", - сказал заместитель премьер-министра.

Первыми в борьбу за медали Игр вступят представительницы художественной гимнастики. В российскую команду вошли сильнейшие спортсменки сборной Анна Попова, Арина Аверина и Лала Крамаренко. Попова выступит в Минске в трех видах (кроме обруча), Арина Аверина продемонстрирует мастерство с обручем, а Лала Крамаренко поборется в четырех видах.

Игры, которые пройдут под эгидой Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта участников СНГ, завершатся 13 августа.

Первые игры стран СНГ в 2021 году приняла Казань. В них приняли участие представители девяти стран Содружества.