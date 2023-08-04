Глава Челябинской области рассказал о задачах, поставленных перед "Трактором" на сезон КХЛ

В прошлом розыгрыше чемпионата челябинская команда не смогла выйти в плей-офф

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Руководство челябинского "Трактора" ставит перед клубом максимальные задачи на сезон-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал губернатор Челябинской области и президент клуба Алексей Текслер.

В предыдущем сезоне "Трактор" по итогам регулярного чемпионата заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

"Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера, - сказал Текслер. - Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф".

Первый матч нового сезона "Трактор" проведет 2 сентября на выезде против тольяттинской "Лады". Лучшим результатом челябинского клуба в КХЛ является выход в финал плей-офф в 2013 году.