Чернышенко: Игры стран СНГ демонстрируют единство между государствами-участниками

Олег Матыцин выразил уверенность в том, что соревнования будут проведены на высшем уровне

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вторые Игры стран СНГ, которые пройдут в Белоруссии с 4 по 14 августа, являются важнейшей площадкой для популяризации спорта и демонстрируют единство и дружбу между государствами, принимающими в них участие. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен ТАСС аппаратом вице-премьера.

"В современных условиях Игры стран СНГ - важнейшая площадка для популяризации физкультурно-спортивного движения, вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия спортом. Соревнования демонстрируют единство и крепкую дружбу между нашими странами. Во II Играх стран СНГ примут участие свыше 400 российских спортсменов, как лидеров своих сборных, так и начинающих талантливых атлетов. На спортивных площадках они поборются не только с соперниками из стран Содружества, но и со сборными из других государств, принимающих участие в играх, - Ирана, Египта, Малайзии, Ливана, ОАЭ, Вьетнама, Кубы. Желаю всем спортсменам честной борьбы и ярких побед, гостям - позитивных впечатлений", - сказал Чернышенко.

"I Игры стран СНГ с успехом прошли в России, мы стали инициаторами нового интересного формата соревнований, включающего олимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта, и широкий интерес многих стран позволил провести II Игры стран СНГ в открытом формате. Не сомневаюсь, что коллеги проведут игры в Белоруссии на высшем организационном уровне. Наша задача - дать всем спортсменам равные возможности соревноваться с сильнейшими, ведь тогда выше интерес и выше цена победы. С огромным удовольствием мы передаем эстафету проведения игр нашим белорусским товарищам и с нетерпением ждем этого большого спортивного праздника", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин, который примет участие в церемонии открытия соревнований 5 августа.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. Россию на играх представят 408 спортсменов. В программу игр вошли соревнования по 20 видам спорта: баскетбол 3х3, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, карате, легкая атлетика, мини-футбол, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, самбо, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, тайский бокс, тяжелая атлетика, хоккей на траве, художественная гимнастика.