Источник рассказал, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

Отмечается, что организацией проекта занимался Андрей Громковский

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.

Как ранее сообщала газета The New York Times, Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о бое.

"Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны", - сказал источник, добавив, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

29 июня Маск заявил, что бой может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.