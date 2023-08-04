Винер объяснила, почему не поехала со своими гимнастками на Игры стран СНГ в Минск

Ирина Винер вынуждена была работать удаленно с национальной командой во время Олимпийских игр 2016 и 2021 годов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер приняла решение не ехать на Игры стран СНГ в Минск и работать со спортсменками удаленно. Об этом Винер сообщила ТАСС.

Соревнования по художественной гимнастике на Играх стран СНГ и международный турнир "Хрустальная роза" пройдут в Минске с 4 по 6 августа.

"Я не поехала на соревнования в Белоруссию по причине того, что по решению комиссии Фонда гимнастической этики лишена права быть на турнирах, которые проводятся по линии международной федерации, - сказала Винер. - А в Минске будут именно такие старты. Поэтому я решила, что проведу эти соревнования удаленно".

"Мне так намного удобнее, поскольку я могу видеть на мониторах тренировки сразу трех гимнасток, а также групповые упражнения. Также у меня есть возможность смотреть и сами соревнования. Я уже приспособилась к такому варианту работы. Ну и, конечно, также общаюсь со всеми детьми очень тесно", - добавила собеседница ТАСС.

Винер в силу определенных обстоятельств вынуждена была работать удаленно с национальной командой во время Олимпийских игр 2016 и 2021 годов.

6 марта GEF объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Винер от турниров под эгидой FIG на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF. В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF, Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.