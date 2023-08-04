Участница Олимпиады в Сочи Екатерина Глазырина завершила карьеру биатлонистки

Екатерина Глазырина является двукратным призером чемпионатов Европы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по биатлону Екатерина Глазырина приняла решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

"Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру, - сообщил Щурбинов. - Сейчас она занимается семьей, ребенком".

В связи с отстранением от международных стартов российские и белорусские биатлонисты с прошлого сезона соревнуются на внутренних турнирах. Собеседник агентства отметил, что возможность заработать благодаря участию в этих соревнованиях не мотивировала Глазырину продолжать карьеру. "Мы выступали не ради призовых, они нас мало интересуют", - заявил Щурбинов.

Глазыриной 36 лет, она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2010, 2011), призером этапов Кубка мира.

Биатлонистка была дважды отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В обоих случаях основанием для дисквалификации стала база данных московской лаборатории, которая лежит в основе продолжающегося с 2016 года расследования Всемирного антидопингового агентства. Первый раз Глазырина была отстранена в феврале 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, срок ее дисквалификации истек через два года. После возвращения в биатлон она победила на летнем чемпионате России 2020 года, однако вскоре была отстранена еще на год, что помешало ей отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Глазырина выступила в индивидуальной гонке, заняв 61-е место. Ее также готовили к эстафете, однако за несколько часов до старта гонки тренеры заменили ее на Екатерину Шумилову. Биатлонистка резко отреагировала на решение, разместив в социальной сети грубый комментарий в адрес команды, за который после извинилась. Ее олимпийский результат и результат российской женской команды, которая в эстафете заняла второе место, впоследствии были аннулированы.