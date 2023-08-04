Грызлов: игры стран СНГ в будущем могут стать сопоставимыми с международными чемпионатами

По словам посла России в Минске, спортсмены из РФ и Белоруссии, несмотря на санкции Запада, продолжают демонстрировать высокие результаты в спорте

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены, несмотря на санкции Запада, продолжают демонстрировать высокие результаты в спорте, поэтому начинающиеся в Белоруссии Игры стран СНГ в будущем могут стать сопоставимыми с чемпионатами Европы и мира по некоторым дисциплинам. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в комментарии для ТАСС к открытию игр.

"Пока международные турниры теряют в качестве и зрелищности, в России и Беларуси интерес к спорту неуклонно растет, - указал он. - Можно абсолютно уверенно и математически точно констатировать, что мы не утратили ни навыки, ни потенциал - напротив, продолжаем прогрессировать. С учетом этого II Игры стран СНГ могут зажечь новые звезды, а по уровню подготовки атлетов в будущем стать сопоставимыми с чемпионатами Европы и мира в ряде дисциплин".

Грызлов также предложил подумать о проведении "зимней версии" подобного спортивного форума. Российский посол обратил внимание, что ни РФ, ни Белоруссия не намерены изолироваться от мирового спортивного движения. "Мы остаемся одними из важнейших его участников, и никакими санкциями и запретами этого не изменить. Наши страны открыты к сотрудничеству, более того - предлагают новые перспективные проекты и площадки для проведения соревнований и активно участвуют в международных турнирах", - отметил он.

Грызлов упомянул, что в августе Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта государств - членов БРИКС, ШОС и СНГ, а накануне саммита БРИКС в 2024 году в России пройдут первые Игры стран - участниц этого объединения. Напомнил дипломат и про другие предстоящие мероприятия: международные спортивные игры "Дети Азии", намеченные на лето 2024 года, первые в истории Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге и т. д. "Такой плотный график совсем не укладывается в картину "изоляции" отечественного спорта, которую рисуют зарубежные СМИ", - обратил внимание Грызлов.

"К открытию II Игр стран СНГ мы подходим с полным пониманием того, что наших атлетов невозможно "оставить за бортом" и лишить будущего, как бы того ни хотели западные политики и спортивные бюрократы. Этот турнир стал не просто доброй традицией, а самостоятельным и значимым спортивным событием. Уверен, что у него большое будущее - и результаты и достижения участвующих в Играх атлетов станут наглядным тому подтверждением", - заключил посол РФ.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно.