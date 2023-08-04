Слушания по апелляции Винер на отстранение пройдут в октябре

В марте Фонд гимнастической этики объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Ирину Винер от турниров под эгидой FIG на два года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) в октябре проведет слушания по жалобе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом Винер сообщила ТАСС.

"Я не хочу до очередных слушаний, которые состоятся в октябре, снова оказаться под ударом", - сказала Винер, объясняя свое решение не ехать в Белоруссию на августовские Игры стран СНГ, на которых турнир по художественной гимнастике пройдет по правилам FIG.

6 марта GEF объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Винер от турниров под эгидой FIG на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF, Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.