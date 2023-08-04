Сальников заявил, что ратификация рекорда пловца Колесникова займет около двух месяцев

После отправки всех технических данных начнется процедура допинг-контроля, рассказал президент Всероссийской федерации плавания

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Ратификация Международной федерацией плавания (World Aquatics) мирового рекорда российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине может длиться около двух месяцев. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во время проведения турнира "Кубок чемпионов" в Кемерове.

"После отправки всех технических данных по глубине бассейна и другим параметрам начнется процедура прохождения допинг-контроля. Неизвестно, в какую лабораторию отправят образец. Но в течение полутора-двух месяцев это все реализуемо", - сказал Сальников.

27 июля Колесников в полуфинальном заплыве на Кубке России в Казани показал результат 23,55 секунды. Предыдущий мировой рекорд (23,71) принадлежал американцу Хантеру Армстронгу и был установлен в 2022 году.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Всероссийские соревнованиям по плаванию "Кубок чемпионов" проходят в Кемерове с 4 по 5 августа. В турнире принимают участие 113 спортсменов, в числе которых Колесников, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, вице-чемпионка Европы 2021 года Евгения Чикунова.