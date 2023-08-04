Петрова заявила об интересе к выступлению теннисиста Медведева на US Open

Даниил Медведев победил на турнире в 2021 году

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Андрею Рублеву пора проходить дальше четвертьфинала на US Open, также большой интерес вызывает то, как на последнем в сезоне турнире Большого шлема выступит его соотечественник Даниил Медведев. Такое мнение ТАСС высказала бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова.

"Интересно посмотреть, как Медведев выступит на турнире Большого шлема, - сказала Петрова. - Рублев уже свободно доходит до четвертьфиналов, хочется увидеть его и на более поздней стадии. Роман Сафиуллин о себе заявил, интересно посмотреть, как он будет дальше продвигаться. А также увидеть на корте Карена Хачанова, вернувшегося после своей травмы".

"Конечно же, хочется, чтобы девушки от ребят не отставали, завоевывали титулы - достойно доходили до победы", - добавила собеседница агентства.

US Open пройдет с 28 августа до 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Медведев выигрывал турнир в 2021 году.