Хрюнов: решение Нурмагомедова не тренировать Маска вызывает огромное уважение

Промоутер считает правильным такое решение бывшего чемпиона UFC

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга вызывает только уважение. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Владимир Хрюнов.

"Хабиб - человек своих собственных убеждений и, очевидно, относится к тому, чему посвятил свою жизнь, очень верно. Это целостность о представлении вида спорта, жизни. Поэтому считаю его решение правильным, это вызывает огромное уважение к Хабибу", - сказал Хрюнов.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.