Китайский боец UFC стал жертвой вооруженного ограбления в США

Спортсмен рассказал, что подвергся ограблению по пути из Сан-Франциско в Сакраменто

ТАСС, 4 августа. Китаец Сун Ядун, выступающий в легчайшем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), стал жертвой вооруженного ограбления в штате Калифорния, США. Комментарий спортсмена приводит портал TMZ.

"Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета. Прошлой ночью мы с другом ехали из Сан-Франциско в Сакраменто. По пути нас ограбили четверо вооруженных чернокожих", - сказал Сун Ядун.

"Они ждали нас на месте нападения. Нас не преследовали, они просто поджидали жертву. Мужчина сказал моему другу передать деньги, бумажник, цепочку и ударил его рукояткой пистолета", - добавил он.

Сун Ядуну 25 лет, на его счету 29 побед и 7 поражений в UFC. В последнем поединке 30 апреля он оказался сильнее американца Рики Симона.