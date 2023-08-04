В Югре победители сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт" получат разовые стипендии

Занявшие первое место будут получать 150 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа, занявшие первые - третьи места на летних и зимних сурдлимпийских играх "Мы вместе. Спорт", будут получать разовые стипендии. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

"Внести изменения в приложение к постановлению правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о единовременных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их тренерам, тренерам-преподавателям по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях для назначения разовой стипендии, летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", зимние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", - сказано в сообщении.

Занявшие первое место будут получать 150 тыс. рублей, второе - 100 тыс. рублей, третье - 70 тыс. рублей.

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" прошли в Уфе с 23 июля по 2 августа 2023 года. В программу соревнований были включены турниры по 21 дисциплине, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек в составе 30 команд. По данным Центра адаптивного спорта Югры, Ханты-Мансийский автономный округ представили 29 спортсменов, которые завоевали 19 медалей, в частности в самбо, вольной борьбе, волейболе, легкой атлетике.