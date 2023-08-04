Кафельников считает, что теннисист Рублев способен выиграть US Open

Победитель двух турниров Большого шлема отметил, что Андрей Рублев иногда не пользовался реальными шансами

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев по своему потенциалу способен выиграть US Open. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

"Рублеву, конечно, реально преодолеть четвертьфинал на Открытом чемпионате США. Но сколько уже было осечек? Я не попаду в точку, но порядка семи раз он играл в четвертьфиналах и ни разу в полуфинал турнира Большого шлема не выходил, - сказал Кафельников. - Думаю, подсознательно это сидит в голове: "Я игрок только четвертьфиналов турниров Большого шлема". Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался".

Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира и победителем 14 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема Рублева не проходил далее четвертьфинала, теннисист добирался до этой стадии соревнований восемь раз. В 2021 году в составе команды России спортсмен стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса, а в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл Олимпийские игры в миксте.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа до 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.