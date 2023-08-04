Пловчиха Чикунова готова выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях

Спортсменка рассказала, что каждый день тратит на спорт более 6 часов

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова готова участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсменка рассказала ТАСС во время турнира по плаванию "Кубок чемпионов" в Кемерове.

"Я - спортсмен, который идет к глобальным целям, готовлюсь каждый день, убиваю на спорт более 6 часов в день. Если мне скажут, что есть возможность выступать под нейтральным флагом, я отказываться не буду. Поэтому если будут соблюдены условия и Владимир Валерьевич (Сальников, президент Всероссийской федерации плавания - прим. ТАСС) скажет, что можно ехать, то и я, и большая часть команды поедет. Когда ты готовишься и живешь спортом, не хочется упускать ни одной возможности", - сказала Чикунова.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете. Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) в связи с событиями на Украине.

Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок чемпионов" проходят в Кемерове с 4 по 5 августа. В турнире примут участие 113 сильнейших спортсменов, в числе которых Климент Колесников, Евгений Рылов и Евгения Чикунова.