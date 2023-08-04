Боксерский поединок Бетербиев - Смит планируют провести в феврале 2024 года

Поединок был перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом планируется провести в феврале 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

"Артур планирует вернуться в феврале. Будем планировать бой на этот месяц", - сказал собеседник агентства.

30 июля стало известно, что запланированный на 19 августа бой между Бетербиевым и Смитом перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина. Поединок должен был пройти в канадском Квебеке.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.