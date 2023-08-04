16-летняя теннисистка Алина Корнеева рассказала о дружбе с Миррой Андреевой

Алина Корнеева подчеркнула, что в разговоре с Миррой Андреевой им не легко поднять тему тенниса

ТАСС, 4 августа. Конкуренция на соревнованиях не мешает 16-летним российским теннисисткам Алине Корнеевой и Мирре Андреевой поддерживать дружеские отношения. Об этом Корнеева рассказала "Спорт-Экспрессу".

"С моей стороны ничего такого нет, с ее стороны - не знаю, - ответила Корнеева на вопрос, возникают ли у них с Андреевой трудности в общении из-за конкуренции на соревнованиях. - Конечно, это сложно. У меня спортивная семья. Папа (бронзовый призер Олимпийских игр по волейболу Александр Корнеев - прим. ТАСС) всегда говорил, что в спорте дружить или невозможно, или очень сложно. В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса", - сказала Корнеева.

В текущем сезоне спортсменки встретились в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии. Корнеева оказалась сильнее со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Корнеева занимает 220-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Она также вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Андреевой 16 лет, она занимает 62-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.