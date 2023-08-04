Гаджиев прокомментировал решение Нурмагомедова не тренировать Маска для боя с Цукербергом

Промоутер считает, что возвращение Хабиба Нурмагомедова в смешанные единоборства было бы странным

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение Хабиба Нурмагомедова не тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга является вполне ожидаемым, учитывая его заявления об уходе из смешанных единоборств. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

"Он уже давно заявил об уходе из индустрии ММА. Соответственно, было бы странным, если бы он вернулся. Он сейчас своих ребят не тренирует, даже близких себе людей, что тогда говорить об Илоне Маске. Несмотря на весь хайп, который будет вокруг этого боя, Маск и Хабиб, насколько я знаю, если и знакомы, то постольку-поскольку", - сказал Гаджиев.

"Для Хабиба это должно быть что-то сверхпринципальное, чтобы вернуться в ММА. И бой Илона Маска точно к этой категории не относится", - добавил Гаджиев.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.