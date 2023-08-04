Организаторов турнира ММА в Амурской области оштрафовали после гибели подростка

В результате проверки были выявлены нарушения правил безопасности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура города Белогорска Амурской области оштрафовала Амурскую федерацию смешанных единоборств (ММА) и директора спортивного комплекса, в котором на соревнованиях погиб 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно решению областной прокуратуры директор физкультурно-оздоровительного комплекса, где проводились соревнования, оштрафован на 50 тыс. рублей, региональная федерация - на 100 тыс. рублей. В пресс-релизе указано, что решения не вступили в законную силу.

"По результатам проверки в действиях директора МАУ "ФОК им. С. Солнечникова" выявлены нарушения правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. К примеру, при проведении 4 июня 2023 года открытого кубка план мероприятий не разрабатывался, не утверждался в установленном законом порядке и не согласовывался с МО МВД России "Белогорский", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Напоминаем, что в отношении президента Амурской региональной общественной организации "Федерация смешанного боевого единоборства" возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. В настоящее время проводится расследование СУ СК РФ по Амурской области, ход и результаты которого находится на контроле прокуратуры области", - также отмечается в заявлении ведомства.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка 4 июня написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников.