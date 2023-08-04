Всероссийская федерация волейбола не препятствовала переходу Антроповой в Италию

Де-факто спортсменка является итальянским игроком, отметил Александр Яременко

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не ставила преград Екатерине Антроповой для перехода в сборную Италии. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Ранее Совет министров Италии принял решение предоставить Антроповой гражданство страны.

"История давнишняя, никаких препятствий со стороны Всероссийской федерации волейбола не было. Мы давно ее отпустили, еще когда она меняла место жительства. Де-факто она является итальянским игроком, она там начала тренироваться, выросла как спортсменка, но де-юре международная федерация нашла несколько документов, в том числе в печатных изданиях, с тех времен, когда она жила в Санкт-Петербурге и посещала спортивную секцию. Для того, чтобы все было правильно, нужно было запустить процедуру смены спортивного гражданства", - сказал Яременко.

"Это был спор между итальянской федерацией волейбола и FIVB (Международной федерацией волейбола - прим. ТАСС), мы сразу сказали, что примем любое решение и никак не заинтересованы в том, чтобы мешать переходу. Компенсации были прописаны за переход, но там суммы были небольшие - 1,2-2 тысячи евро в год, потом в конце концов было заключено мировое соглашение, FIVB получила оплату за смену спортивного гражданства, и мы не видели для себя причин претендовать на какие-то выплаты, по-хорошему, не за что было", - добавил собеседник агентства.

Антроповой 20 лет, она родилась в Исландии. Спортсменка выступает за сборную Италии с 2018 года. В 2017 году Антропова входила в расширенный состав сборной России среди игроков до 16 лет. С 2021 года волейболистка защищает цвета итальянского клуба "Савино Дель Бене", в составе которого выиграла Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола (2021/22) и Кубок Европейской конфедерации волейбола (2022/23). На последнем турнире Антропова была признана лучшим игроком финальной серии.