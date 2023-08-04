Российская теннисистка Корнеева заявила, что не собирается менять гражданство

Спортсменка отметила, что в других странах она не попадала в конфликтные ситуации

ТАСС, 4 августа. Победительница двух юниорских турниров Большого шлема российская теннисистка Алина Корнеева не планирует менять гражданство. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Таких мыслей [о смене гражданства] не было. И так нормально", - сказала Корнеева.

Теннисистке задали вопрос о том, как она справляется с давлением в связи с ситуацией в мире. "Все хорошо. Куда бы мы ни приехали, конфликтных ситуаций не было. Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет", - ответила она.

Корнеевой 16 лет, она занимает 220-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Она также вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Российские и белорусские теннисисты отстранены от командных соревнований, но могут выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA как нейтральные спортсмены.