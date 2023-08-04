Гуляев рассказал, что "Колорадо" изначально хотел выбрать его на драфте НХЛ

Контракт защитника с "Авангардом" рассчитан до 2025 года

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" заранее сообщил защитнику Михаилу Гуляеву, что собирается выбрать его на драфте. Об этом хоккеист омского "Авангарда" рассказал ТАСС.

18-летний Гуляев был выбран "Колорадо" под 31-м номером. Контракт Гуляева с "Авангардом" рассчитан до 2025 года.

"Колорадо" проявляло ко мне интерес, и в день драфта было второе собеседование. Я разговаривал с Джо Сакиком (президентом "Колорадо" по хоккейным операциям - прим. ТАСС), он хотел меня забрать, и тогда сказал: если будет выбор, мы тебя заберем, - сказал Гуляев. - "Авангард" мне потом разрешил съездить в лагерь развития. Много узнал для себя, мне много подсказали, над чем нужно работать".

Ранее Гуляев неоднократно говорил, что его любимым хоккеистом является выступающий за "Колорадо" Кэйл Макар, которого в 2022 году признали лучшим защитником сезона и самым ценным игроком плей-офф. "За ним стараюсь следить. Я сказал Сакику, что это мой любимый игрок", - подчеркнул Гуляев.

"Подключаться к атакам мне не запрещают"

На проходящем в Сочи предсезонном турнире среди команд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Гуляев выступает за молодежную сборную России (среди игроков до 23 лет).

"Мне еще в плане лидерства учиться и учиться. Тут есть и взрослые ребята, отыгравшие по сезону в КХЛ. Немного чувствую себя лидером, но есть ребята, за которыми я тянусь", - сказал Гуляев.

Также собеседник агентства расскзал, что от него в плане игры хотят видеть в "Авангарде". "Прежде всего, это работа в обороне, а подключаться к атакам нам не запрещают, как получится. Что касается партнеров по команде, там все игроки уже опытные, поигравшие в КХЛ, помогающие молодым игрокам, в том числе и мне", - отметил Гуляев.

В прошедшем сезоне Гуляев сыграл за "Авангард" 13 матчей, отметившись результативной передачей.