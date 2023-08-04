Теннисистка Корнеева рассказала, что старается проще относиться к частым допинг-тестам

Спортсменка отметила, что ее проверяли на допинг пять раз

ТАСС, 4 августа. Победительница двух юниорских турниров Большого шлема российская теннисистка Алина Корнеева в последнее время относится к частым проверкам на допинг более терпимо. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу еще не проверяли, а меня в 16 лет уже пять раз. В Австралии и на Открытом чемпионате Франции за весь турнир они проверили только меня. Непонятно почему. На Уимблдоне тоже сразу проверили. Но я уже проще к этому отношусь", - сказала Корнеева.

"Вообще все равно, - ответила теннисистка на вопрос о том, насколько дискомфортна процедура допинг-контроля. - Мне с детства папа (бронзовый призер Олимпийских игр по волейболу Александр Корнеев - прим. ТАСС) объяснял, как это все будет проходить. В первый раз, конечно, было неловко, но в последний - на Уимблдоне - девушка сказала, что я как профессионал, быстро все сделала".

Корнеевой 16 лет, она занимает 220-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Она также вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.