Шипов считает, что шахматист Непомнящий без проблем прошел второй круг на Кубке мира

Россиянин по итогам двух партий обыграл азербайджанца Вугара Асадли

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий без проблем прошел второй круг Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Непомнящий победил по итогам двух партий азербайджанца Вугара Асадли (1,5:0,5). Также в третий раунд из россиян вышли Петр Свидлер, оказавшийся сильнее Абхиманью Пураника из Индии (1,5:0,5), Даниил Дубов, победивший индийца Башкарана Адхибана (1,5:0,5), Никита Витюгов, который переиграл немца Даниэля Фридмана (1,5:0,5).

"Главным событием второго круга стал вылет двух фаворитов - [Шахрияра] Мамедьярова и [Нодирбека] Абдусатторова, но фаворитов здесь много. Мамедьяров стал жертвой собственной изобретательности и творческого подхода, а Абдусатторов, видимо, подошел не в лучшей форме. Что касается россиян, то Ян Непомнящий все сделал чисто, профессионально и без проблем прошел второй круг. Если говорить о Дубове, Свидлере и Витюгове, то они тоже спокойно прошли этот этап, и каких-то серьезных рассуждений на этот счет у меня нет", - сказал Шипов.

"Я бы также хотел отметить молодого Арсения Нестерова, который на удивление сыграл вничью с бывшим нашим шахматистом Анишем Гири (представляет Нидерланды - прим. ТАСС), но на тай-брейке Гири будет явным фаворитом. Сейчас Нестеров, как и Александр Грищук, Андрей Есипенко, Давид Паравян, Михаил Антипов, висят на волоске", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира проходит в Баку. Три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов, который пройдет в Торонто в 2024 году.