Завершившая карьеру Чакветадзе попала в альтернативные списки участниц турниров ITF

На счету спортсменки восемь побед на турнирах WTA

ТАСС, 4 августа. Двукратная победительница Кубка Федерации россиянка Анна Чакветадзе, завершившая карьеру в 2013 году, появилась в альтернативных списках трех турниров Международной теннисной федерации (ITF). Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Чакветадзе заявлена в альтернативных списках трех соревнований в Бельгии - турнира категории W25 в Коксейде (сроки проведения - с 7 по 13 августа), турнира категории W15 в Дюффеле (с 14 по 20 августа) и в Ванферсе-Боле (с 21 по 27 августа). Спортсмены из альтернативных списков могут принять участие в соревнованиях, в том числе квалификационных, в случае снятия с турнира игроков, попавших в основную сетку по рейтингу или через квалификацию.

Чакветадзе 36 лет, на ее счету 8 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было пятое место. Выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2007 года - лучший результат Чакветадзе на турнирах Большого шлема. В составе сборной России спортсменка дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (2007, 2008).