Матыцин: около 40 тысяч участников ожидается на турнире по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч"

Матчи пройдут в 76 субъектах России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 40 тысяч человек примут участие во всероссийских соревнованиях по баскетболу "Оранжевый мяч". Об этом ТАСС сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Уже много лет турнир "Оранжевый мяч" - это площадка для выявления молодых талантов со всей страны, - отметил Матыцин. - Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры. В этом году матчи 3х3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то что спорт - это норма жизни для нашей молодежи".

Турнир проводится ежегодно с 2004 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". В 2023 году он начнется 12 августа. Спортсмены будут соревноваться в шести категориях: юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, мужчины и женщины старше 19 лет. По правилам в составе каждой команды должно быть по четыре человека: трое на площадке и один запасной.