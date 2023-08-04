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Футбол в России

В РПЛ рассказали, в каких странах будут показывать матчи сезона-2023/24

Права на трансляции купили в семи странах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Матчи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

"Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ", - сказал Фетисов.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. Матчи третьего тура чемпионата России пройдут 4-6 августа.

В прошлом сезоне победителем РПЛ стал петербургский "Зенит", второе место занял московский ЦСКА, на третьей позиции расположился московский "Спартак". 

Теги:
Российский футбол
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