Участники из Белоруссии, Мексики и Китая заявились на марафон "Европа-Азия" на Урале

Всего на участие в марафоне подали заявки спортсмены из семи стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Заявки от участников из России, Белоруссии, Мексики, Китая, Вьетнама, Казахстана и Словении поступили на марафон "Европа-Азия", который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Проведение крупных массовых спортивных мероприятий соответствует задачам федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Как рассказал директор марафона Андрей Уткин, кроме россиян заявки подали любители бега из шести стран: Белоруссии, Мексики, Китая, Вьетнама, Казахстана и Словении", - говорится в сообщении.

Первыми 6 августа в 7 утра стартуют участники забега на 42,2 километра и 21,1 километра. В 10:30 старт примут любители бега на дистанции 10 километров. В полдень бегуны начнут преодолевать дистанцию 3 километра.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" проходит в Екатеринбурге с 2014 года. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной части города. В этом году от проходит под эгидой 300-летия Екатеринбурга.