Алиев отметил, что российские игроки в мини-футбол востребованы в лучших клубах Европы

Выступающие в европейских командах игроки наглядно показывают силу школы российского мини-футбола, подчеркнул Эмиль Алиев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Выступление российских игроков Ивана Чишкалы, Антона Соколова и Артема Ниязова в лучших европейских клубах показывает силу отечественного мини-футбола. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Эмиль Алиев.

Чишкала выступает за "Бенфику" с 2020 года, вместе с командой он дважды становился бронзовым призером Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата Португалии и обладателем кубка страны. 18 июля Ниязов перешел в испанский "Эль-Посо", соглашение действует до 2025 года. Соколов выступает за "Спортинг" с 2022 года, вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

"Совсем недавно воспитанник сургутского мини-футбола Артем Ниязов перешел в один из сильнейших клубов Европы и мира - испанский "Эль Посо", - сказал Алиев. - Мы прекрасно знаем Артема, он прошел всю вертикаль сборных команд страны, выигрывал студенческий чемпионат мира. С главной командой России становился серебряным призером мирового первенства в Колумбии и чемпионата Европы в Нидерландах. Это профессионал с большой буквы, и мы очень рады за Артема Ниязова, искренне желаем ему успехов и верим в то, что у него все получится".

"Мы очень горды тем, что наши игроки не просто переходят за рубеж, они интересны лучшим клубам Старого Света. Иван Чишкала - один из ведущих футболистов "Бенфики", в прошлом году он переподписал свой контракт. Год назад в "Спортинг" уехал Антон Соколов и в первый же сезон помог своей команде выиграть национальный чемпионат и Лигу чемпионов. Эти ребята: Антон Соколов, Иван Чишкала, Артем Ниязов, - наглядно показывают силу школы российского мини-футбола, пропагандируют его, своим примером доказывают, что нет ничего невозможного. Если ты любишь спорт, если правильно относишься к нему, то все обязательно получится. Тем более что за 30 лет Ассоциацией мини-футбола России выстроена полноценная вертикаль всероссийских соревнований, от школьных и студенческих проектов до профессиональных турниров", - добавил Алиев.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.