Ледовые шоу Евгения Плющенко начинают гастроли в Китае

"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" впервые представят на площадке Государственного дворца спорта в Пекине до 13 августа

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Гастроли Евгения Плющенко и академии "Ангелы Плющенко" начинаются в Китае. Ледовые шоу "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" впервые будут представлены на площадке Государственного дворца спорта в Пекине до 13 августа.

Как следует из рекламных афиш, участие в шоу примут российские фигуристки Александра Трусова и Софья Муравьева. Гастроли ледового шоу, сообщили ТАСС организаторы, стали возможны благодаря сотрудничеству Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей с китайскими партнерами. В дальнейшем предполагается создать российско-китайский продюсерский центр, который будет продвигать в КНР российские спортивные и театральные мероприятия, кино и артистов.

Команду двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Плющенко поклонники этого вида спорта встретили прямо в пекинском аэропорту с плакатом, на котором на русском языке было написано приветствие: "Добро пожаловать в Пекин!". Резонанс вызвало и интервью Плющенко китайскому телевидению, в котором он рассказал о намерении открыть в Китае школу фигурного катания.

Также Плющенко является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Фигурист выиграл три золотые медали чемпионатов мира и одержал семь побед на чемпионатах Европы.