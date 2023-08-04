Монсон поддержал отказ Нурмагомедова тренировать Маска

Боец отметил, что тоже отказался бы тренировать предпринимателя

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Боец Джеф Монсон на месте бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова тоже отказался бы тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом Монсон заявил ТАСС.

"Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию. Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение", - сказал Монсон.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

Монсон ранее отказался от гражданства США, сдав паспорт в консульстве США в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.