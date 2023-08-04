Российская фигуристка Самоделкина получила гражданство Казахстана

Софье Самоделкиной 16 лет, в прошлом сезоне она выиграла этап Гран-при России в Самаре

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая в одиночном катании, получила гражданство Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев.

"Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Казахстана занимается министерство внутренних дел", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что если гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку на участие в выступлениях в составе национальной сборной. "Однако этот вопрос союзом в настоящее время не рассматривается", - пояснили в пресс-службе.

Самоделкиной 16 лет, она тренировалась под руководством Светланы Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.