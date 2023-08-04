Гимнастка Арина Аверина рассказала, как переносит отсутствие Винер на Играх стран СНГ

Ирина Винер не поехала на соревнования в Белоруссию, так как по решению комиссии Фонда гимнастической этики была лишена права присутствовать на турнирах, которые проводятся по линии международной федерации

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Гимнастке Арине Авериной было бы проще выступать на Играх стран СНГ, если бы рядом находилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом спортсменка сообщила после своего первого выступления на соревнованиях.

В пятницу Аверина выступила с обручем. Винер не поехала на соревнования в Белоруссию, так как по решению комиссии Фонда гимнастической этики была лишена права присутствовать на турнирах, которые проводятся по линии международной федерации.

"Проще, когда Ирина Александровна присутствует с нами лично, рядом. Но мы уже научены - и на Олимпиаде, когда был ковид, она была с нами по камере. И сейчас она с нами присутствует", - сказала Аверина.

"У нее недавно был юбилей - мы ее поздравили, все по-домашнему. Она сделала праздник для всего мира художественной гимнастики, пригласила много певцов. Советовалась с нами, кого мы хотим видеть. Она разделила свой день рождения со всем миром художественной гимнастики", - подчеркнула гимнастка.

Церемония открытия вторых Игр стран СНГ состоится 5 августа. Соревнования по художественной гимнастике завершатся в воскресенье.