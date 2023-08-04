Арина Аверина рассказала, что ей приятно выступать под флагом России на Играх стран СНГ

По словам спортсменки, она чувствует поддержку зрителей на соревнованиях

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Участница Олимпиады в Токио гимнастка Арина Аверина рада выступать на вторых Играх стран СНГ под флагом России, это серьезно мотивирует спортсменку. Об этом она рассказала журналистам после первого выступления на Играх, стартовавших в пятницу в Минске турниром по художественной гимнастике.

Аверина в пятницу выступила в упражнениях с обручем. "Я чувствовала, как поддерживали, переживали, и очень приятно, что наконец с нашим флагом, - рассказала Аверина. - Видишь свой флаг и чувствуешь поддержку, хочется в два раза лучше и больше выступать".

"Когда видела в последний раз российский флаг на соревнованиях? Это было перед Олимпиадой, последним стартом у нас был чемпионат Европы", - отметила спортсменка.

Аверина рассказала, что не стала бы сравнивать Игры стран СНГ в Минске и Олимпиаду в Токио. "Этот старт с Олимпийскими играми я сравнить не смогу - здесь я делаю один вид, на Играх делала четыре. Для меня Игры стран СНГ - это очередные важные соревнования, - отметила спортсменка. - Атмосферу тоже не сравнить - на Олимпиаде зрителей не было, это было непривычно и скучно, а здесь очень хорошая поддержка, очень много людей приехали даже из России поболеть и поддерживают очень тепло".

Спортсменка также прокомментировала свое выступление с обручем. "Не сказала бы, что я очень волновалась - переживала, хотела выйти и показать, что умею. Немного недовольна, могла лучше сделать. Дай бог в финалах исправить ошибки", - сказала Аверина.

Церемония открытия вторых Игр стран СНГ состоится 5 августа. Соревнования по художественной гимнастике завершатся в воскресенье.