Около 300 детей поучаствовали в забегах на Ironstar в Нижнем Новгороде

Всего в первый день фестиваля его участниками стали около 800 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Участниками заплывов и детских забегов в первый день фестиваля Ironstar в Нижнем Новгороде стали около 800 человек, 300 из которых - дети до 12 лет, сообщили ТАСС организаторы.

В соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции одна морская миля (1,852 км) и дабл-миля (3,704 км) приняли участие около 200 человек. В женском забеге - около 300 человек, еще 300 участников - это дети в возрасте до 12 лет. Они, в зависимости от возраста, преодолевали две дистанции.

"Новая звезда на карте Ironstar зажглась сегодня: на Гребном канале прошли заплывы Swimstar, а по набережной канала - детский и женский забеги. Нижний Новгород встретил наш фестиваль ярким солнцем и жаркой погодой. Это добавляет гонкам сложности, но наши участники - люди, которые приехали преодолевать себя. Завтра на триатлоне сильнейшие спортсмены со всей страны поборются за призовые места. Мы рады открыть для себя и наших участников этот прекрасный город", - сказал ТАСС генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Все соревнования прошли в пятницу в Нижнем Новгороде на Гребном канале и его набережной. Это одно из самых популярных мест у туристов и горожан. По вечерам здесь собирается большое количество любителей пробежек, велопрогулок, катания на роликовых коньках.

Как передает корреспондент ТАСС, в соревнованиях в этот день приняли участие в том числе параатлеты, например Илья Давыдов, который представлял фонд "Спорт для жизни", а также Евгения Королева, они соревновались в заплывах. Юных участников в забегах сопровождали их родители и герои популярных фильмов - супергерои Бэтмен, Флэш, Искорка и другие.

Основные соревнования Ironstar по триатлону пройдут в Нижнем Новгороде в субботу, 5 августа. Атлеты смогут преодолеть "полужелезную" дистанцию - 1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21 км бег. Также в этот день спортсмены смогут преодолеть олимпийскую дистанцию: 1,5 км плавание, 38 км велогонка, 10,5 км бег.

О фестивале

Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. ТАСС - информационный партнер фестиваля.