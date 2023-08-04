Алексей Швед сообщил, что покинул баскетбольный клуб ЦСКА

По словам игрока, у него нет обид на руководство московского клуба

ТАСС, 4 августа. Российский защитник Алексей Швед покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Контракт Шведа с ЦСКА истек после окончания сезона-2022/23. "Андрей Ватутин (президент ЦСКА - прим. ТАСС) сразу сказал, что ничего не сможет мне предложить из-за сокращения бюджета. Я сказал: хорошо, все понимаю, и мы начали рассматривать другие варианты", - сказал Швед.

Баскетболист отметил, что у него нет обид на руководство ЦСКА. "Я отыграл в клубе два года, - добавил Швед. - Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей - яркий финал [Единой лиги ВТБ] с петербургским "Зенитом" с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярном чемпионате, у меня появились новые знакомые, друзья. Тот же [защитник ЦСКА] Артем Комолов, с которым раньше не так плотно общались. В раздевалке всегда была хорошая атмосфера, так что жаловаться точно не на что".

Шведу 34 года, он выступал за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год. Защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс", с 2015 по 2021 год представлял подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге. В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).