Мезенцев считает, что II Игры стран СНГ подтвердили нахождение спорта вне политики

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России заявил, что доброжелательные открытые отношения Минска и Москвы к спортсменам из дружественных стран неизменные и особо значимые

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Стартовавшие в Белоруссии II Игры стран СНГ в очередной раз подтверждают, что спорт находится вне политики, заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"Это знаковое, яркое мероприятие, подтверждающее, что спорт вне политики, а доброжелательные открытые отношения Беларуси и России к спортсменам из стран Содружества Независимых Государств, из дружественных стран, неизменные и особо значимые", - сказал Мезенцев журналистам.

По словам госсекретаря, "для нас практика и новый опыт проведения таких масштабных соревнований, которые пройдут в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске, Могилеве, Борисове, Жлобине, Молодечно, Орше, Солигорске, очень важны".

Мезенцев напомнил, что Белоруссия на II Играх стран Содружества принимает эстафету у Российской Федерации, где в 2021 году прошли I Игры стран СНГ. Тогда в Казань приехали более 1 500 участников из девяти стран. "Сегодня на гостеприимную землю братской республики прибыли десанты (представители - прим. ТАСС) уже из 23 государств, а общее число спортсменов - более 2 тыс.", - отметил госсекретарь Союзного государства.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно.