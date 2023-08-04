Спартакиада Союзного государства для детей и юношества соберет более 1 тыс. спортсменов

В состав делегации России войдут в том числе школьники, студенты, учащиеся колледжей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Юбилейная 20-я Спартакиада Союзного государства Белоруссии и России для детей и юношества пройдет в октябре-декабре, в ней примут участие свыше 1 тыс. молодых спортсменов. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"В ней примет участие рекордное за всю историю проведения спартакиады число спортсменов - более тысячи человек. В текущем году в состав делегации России войдут также школьники, студенты, учащиеся колледжей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - отметил госсекретарь.

Мезенцев также проинформировал, что впервые в этих соревнованиях примут участие суворовцы, учащиеся кадетских классов и корпусов, ребята, которые учатся Ленинградском Нахимовском училище. Он также сказал, что организаторы союзной спартакиады учтут опыт проведения в городах Белоруссии II Игр СНГ, которые стартуют в республике.

20-я Спартакиада Союзного государства для детей и юношества пройдет в октябре-декабре, в ней примет участие 1 056 человек в возрасте от 8 до 21 года. Первый и второй этап соревнований пройдет в Волгограде 2-7 октября и 10-15 октября. Третий этап состязаний примет белорусский Новополоцк 10-15 ноября. Заключительные соревнования в рамках четвертого этапа пройдут 1-6 декабря в Минске. В программу спартакиады могут включаться олимпийские и неолимпийские виды спорта, а также подвижные игры и специальные мероприятия по тематике Союзного государства, истории белорусского и российского спорта, организованный досуг ее участников.