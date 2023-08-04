Легкоатлетка Кнороз выпила четыре чайника чая с ромашкой перед финалом чемпионата России

По словам победительницы турнира в прыжках с шестом, у нее было тяжелое эмоциональное состояние после квалификации в четверг

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Чемпионка России 2023 года в прыжках с шестом Полина Кнороз вечером накануне финала выпила четыре чайника чая с ромашкой для того, чтобы успокоить свои нервы после квалификационного турнира, где она находилась в шаге от вылета. Об этом Кнороз сообщила журналистам.

Кнороз в пятницу выиграла чемпионат России по легкой атлетике с результатом 4,62 метра. Днем ранее она оказалась на грани досрочного вылета с турнира, сумев в квалификации только в третьей попытке прыгнуть требуемые 4,20 метра.

"Вчера был самый тяжелый день за всю историю моих участий в соревнованиях, и я никогда в жизни так не переживала, как вчера, - заметила Кнороз. - Мне было эмоционально тяжело как во время квалификации, так и после нее. Меня до вечера сильно трясло, поэтому я выпила четыре чайника чая с ромашкой, хотя я не люблю ромашку, но надо было успокоиться. Утром тоже было морально тяжело настроиться на соревнования, потому что в голове крутились мысли о квалификации, а я по жизни пессимист".

В середине июня на турнире в Чебоксарах Кнороз прыгнула на 4,75 метра, установив лучший результат сезона в России.