Российский баскетболист Швед рассказал, что ведет переговоры с китайским клубом

В пятницу Алексей Швед сообщил о своем уходе из московского ЦСКА

ТАСС, 4 августа. Российский защитник Алексей Швед ведет переговоры с клубом из Китайской баскетбольной ассоциации (CBA). Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

В пятницу Швед сообщил о своем уходе из московского ЦСКА, за который выступал с 2021 года.

"На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA, первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Единой лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного", - сказал Швед.

Баскетболист заявил, что ему было бы интересно попробовать свои силы в чемпионате Китая. "Мне это интересно, новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки, плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля - начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай - хороший вариант со всех сторон".

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс". В России игрок представлял ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).