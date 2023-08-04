Российский шахматист Грищук не смог выйти в третий круг Кубка мира

Кубок мира по шахматам

На тай-брейке россиянин уступил иранцу Бардию Данешвару

ТАСС, 4 августа. Россиянин Александр Грищук не смог победить иранца Бардия Данешвара во втором раунде Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

Первые две партии шахматисты сыграли вничью. На тай-брейке спортсмены сначала одержали по две победы и дважды сыграли вничью, однако в девятой партии Данешвар оказался сильнее россиянина. В третьем круге иранец сыграет против Салема Салеха из ОАЭ.

Грищуку 39 лет, он занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является трехкратным чемпионом мира по блицу (2006, 2012, 2015).

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир - 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).