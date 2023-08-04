Баскетболист Швед полностью восстановился от травм, полученных в результате нападения

В начале мая спортсмена избили около ресторана в центре Москвы

ТАСС, 4 августа. Российский баскетболист Алексей Швед восстановился от травм, которые он получил в результате нападения, и не имеет ограничений в тренировочном процессе. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме", - сказал Швед.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая Швед был выписан из больницы.

В пятницу швед сообщил о своем уходе из московского ЦСКА, за который выступал с 2021 года.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс". В России игрок представлял ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).